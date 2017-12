Jonge straatrovers gevat 02u27 0

De politie heeft drie minderjarige straatrovers opgepakt. Het drietal pleegde vorige week in het Leuvense centrum vier diefstallen met geweld. Daarbij werden de slachtoffers telkens bedreigd met een vuurwapen en een vlindermes. Zij moesten hun smartphone en geld afgeven. Het trio, twee vijftienjarigen uit Herent en Kortenberg en een zestienjarige uit Kessel-Lo, schuwden daarbij geen fysiek geweld. De feiten vonden maandag 18 december plaats tussen 16 en 17, en 18 en 19 uur, en dinsdagavond 19 december tussen 23 en 24 uur. Zowel in de Monseigneur van Waeyenberghlaan, aan het Grasmushof, in de Windmolenveldstraat als in de Janseniusstraat sloegen te straatrovers toe. Sommige slachtoffers kregen rake klappen in het aangezicht. Via persoonsbeschrijvingen kon de politie de daders identificeren. Eén van de drie, de 16-jarige jongen uit Kessel-Lo, was al gekend bij parket en jeugdrechter voor soortgelijke feiten. De drie minderjarige daders werden voorgeleid voor de jeugdrechter en overgebracht naar de gesloten jeugdinstellingen in Everberg en Mol. (ADPW)