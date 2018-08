Jonge dierenbeulen gebruiken katje als voetbal: één diertje overleeft niet 06 augustus 2018

Een vrouw heeft vrijdagavond in Kessel-Lo een jong katje van ongeveer vier maanden gered van een bende jongeren die het dier gebruikten als voetbal. Een ander katje, het broertje, overleefde de mishandeling niet.





"Het ging om verschillende jongeren, maar de identiteit hebben we nog niet kunnen achterhalen. Ondertussen hebben we wel een melding gedaan bij het dierenteam van de politie", bevestigt Sabine Bovend'aerde van Zwerfkat Leuven. Zij werd vrijdagavond omstreeks 22.30 uur gealarmeerd door de vrouw die het ene katje kon redden. "Ze is tussengekomen met het nodige geroep en getier. Een dierenarts stelde verschillende bloeduitstortingen vast. Ondertussen is het ook geadopteerd door haar reddende engel en kreeg het de naam Pacha. Voor het andere dier kon spijtig genoeg geen hulp meer baten."





Omdat er ook gedreigd werd en uit vrees voor represailles, blijft de vrouw die het mishandelde katje in huis nam liever anoniem. "We gaan de buurt ook niet publiek maken , het is niet de bedoeling dat het heft in eigen handen wordt genomen. We proberen zo goed als mogelijk op legale wijze de daders te vinden", besluit Bovend'aerde. De politie bevestigt dat er een onderzoek naar minstens dierenmishandeling werd opgestart. (KAR/ADPW)