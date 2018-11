Jonge chef én Michelinster voor EED Erik De Troyer

19 november 2018

16u58 0

Het gloednieuwe restaurant EED in hartje Leuven is vanavond de grote winnaar bij de uitreiking van de Michelinsterren. De 23-jarige Philippe Heylen werd eerst uitgeroepen tot jonge chef van het jaar en even later kreeg hij met zijn restaurant EED ook nog eens eerste Michelinster.

EED in de Vaartstraat opende recent. De Chef-kok heeft horeca in zijn bloed. Zijn ouders en grootouders werkten ook in de horeca en tot voor kort was hij aan de slag in driesterrenrestaurant Hertog Jan. Toen dat restaurant de deuren sloot besliste hij zelf de stap te wagen.

Hij werkt in EED samen met zijn vader en zijn partner Maxime. “Mijn vader houdt zich wat op de achtergrond. Ik moet enkel denken aan koken en al de rest doet hij. Dat is heerlijk”, zegt hij.(Later meer)