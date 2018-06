Jong musicaal geweld bij Jammin' with Fonske 28 juni 2018

Onder een stralende zon palmden gisterennamiddag enkele jonge muzikale wolven het R. De Somerplein in Leuven. Ze deden dat onder de vlag van de concertreeks Jammin' With Fonske, het bekende beeldje op het plein.





Op het muzikale menu onder meer MAJOR, Motion To Maintain en Sitse & The Alightments. Met het initiatief wil mijnLeuven -het jongerenlabel van stad Leuven- jong lokaal talent een podium bieden op een unieke plek in de binnenstad. Jammin' With Fonske strijkt jaarlijks vier keer neer op het Rector De Somerplein.





"Op die manier worden jongeren ervaren concertorganisatoren, krijgen jonge bands speelkansen en genieten de Leuvenaars van live-muziek onder het goedkeurend oog van Fonske", zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). (BMK)