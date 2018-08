Jong groen wil rietjes weg 08 augustus 2018

02u35 0 Leuven Jong Groen pleit voor minder wegwerpplastic, te beginnen met de welbekende rietjes in drankjes.

"Jong Groen Leuven ging eind juli op pad om de Leuvense cafébazen te overtuigen om de plastic rietjes naar het verleden te bannen", zegt Sara Speelman, voorzitter van Jong Groen.





"Als we doorgaan zoals nu bevatten de oceanen tegen 2050 meer plastic dan vis. De Europese commissie wil deze plasticsoep aanpakken. Met een wetsvoorstel richten ze hun pijlen op de tien meest voorkomende plastics op Europese stranden. Plastic rietjes vallen onder deze boosdoeners. Er komt een absoluut verbod en ze moeten vervangen worden door duurzamere alternatieven", vertelt Speelman.





Positieve reacties

"Jong Groen staat volledig achter dit idee, maar we moeten er niet mee wachten tot het goedgekeurd is. Het merendeel van de cafés reageerde verrassend positief. Toch waren er ook praktische bemerkingen. Vooral de textuur van een papieren rietje als alternatief wordt gevreesd. Gelukkig zijn er ook andere opties. Zo kan men kiezen voor eetbare rietjes van zeewier. Biologisch afbreekbare rietjes uit bijvoorbeeld bamboe zijn eveneens een optie, net zoals rietjes uit glas of roestvrij staal." (BMK)