Jong CD&V wil openbaar toilet op Oude Markt 01 februari 2018

Jong CD&V voerde gisteren actie op de Oude Markt in Leuven. De jonge CD&V'ers kozen het epicentrum van het uitgaansleven heel bewust uit want de leden stellen zich vragen bij het beleid van de stad inzake openbare toiletten. "Er zijn enkele openbare toiletten in Leuven zoals bijvoorbeeld aan de Dirk Boutslaan. Maar wie kent de openingsuren? Je kan ook geen informatie vinden op de website van de stad. Jong CD&V pleit voor een bijkomend openbaar toilet op de Oude Markt. Die boodschap gaan we doorgeven aan de CD&V-mandatarissen in het schepencollege en in de gemeenteraad. Op de Oude Markt deden we zelf de test. We bezochten 30 zaken en in 96 % van de gevallen mochten we gratis naar het toilet gaan. Dat is mooi maar de toegankelijkheid is lang niet evident gezien het vaak oude gebouwen zijn. De toiletten volledig toegankelijk maken, is echter niet haalbaar. Een openbaar toilet op de Oude Markt is dat uiteraard wel", besluit ondervoorzitter Ruben Geleyns. (BMK)