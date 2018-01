Jong CD&V kookt voor studenten 25 januari 2018

De jongeren van CD&V hebben een groep Leuvense studenten een hart onder de riem gestoken in de blokperiode. Jong CD&V nodigde een groep studenten uit en zorgden voor een lekkere warme maaltijd. "Tijdens één van de zwaarste periodes van het academiejaar besloot de jongerenafdeling van de Leuvense CD&V een geste te doen voor enkele studenten. Ze werden door de CD&V-jongeren uitgenodigd om de voeten onder tafel te schuiven en gezellig samen te eten", zegt voorzitter Thijs Craane. "We moeten een beetje voor elkaar zorgen. Die zorg voor elkaar bestaat in Leuven ook in een concreet project: Casa Cura. Hierbij koppelt men een student aan een Leuvenaar in een alternatieve vorm van samenwonen voor verschillende generaties. De student woont goedkoop en de de senior kan rekenen op extra huurinkomsten en gezelschap. Een mooie win-win en vooral een verrijkende sociale ervaring." Nog dit: op het menu stond tomatensoep met balletjes, spaghetti bolognaise en pudding als dessert. "Voor sfeer en gezelligheid een dikke tien", besluit Thijs Craane van Jong CD&V. (BMK)