Johan Geleyns opvolger voor schepen Els Van Hoof (CD&V) Bart Mertens

18 februari 2019

13u00 3 Leuven Johan Geleyns (CD&V) is in beeld als opvolger voor schepen Els Van Hoof (CD&V). Van Hoof staat op plaats twee van de lijst voor de federale verkiezingen in mei en bij een eventuele herverkiezing zal Van Hoof het Leuvense schepencollege inruilen voor het parlement.

Er zit mogelijk een eerste schepenwissel aan te komen in Leuven. Els Van Hoof krijgt plaats twee op de lijst van CD&V voor de federale verkiezingen en de kans is dan ook groot dat de CD&V-politica uit Leuven herverkozen zal worden voor de Kamer. Momenteel zetelt Els Van Hoof al in het federaal parlement, een zetel die ze combineert met haar schepenambt in Leuven sinds januari. Bij CD&V Leuven is er een cumulverbod, maar Van Hoof kreeg een uitzondering op die regel. De voorwaarde was wel dat ze zou kiezen voor het ene of het andere bij een eventuele herverkiezing.

Van Hoof nam haar schepenambt in Leuven naar eigen zeggen met heel haar hart op, maar geeft ondertussen wel aan dat ze bij een herverkiezing uiteindelijk in het parlement zou gaan zetelen. “Maar laat ons vooral het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij is geschoten”, zegt Els Van Hoof. De keuze van Van Hoof voor het parlement bij een eventuele herverkiezing brengt Johan Geleyns in beeld als nieuwe schepen in Leuven. Hij is al jaren fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad. Of Geleyns zijn partijgenoten Carl Devlies en Dirk Vansina vervoegt in het Leuvense schepencollege weten we op 26 mei.