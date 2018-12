Joggen langs toeristische toppers in Leuven Bart Mertens

17 december 2018

18u30 0 Leuven In Leuven is de app ‘Runnin City’ voorgesteld in het historisch stadhuis op de Grote Markt. Die locatie was niet toevallig gekozen want dankzij de app kan je joggen langs de toeristische highlights in de stad. “In totaal bieden we vijf routes aan”, zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V).

Gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) en schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) tekenden gisteren present aan het historische stad op de Grote Markt in Leuven. De reden? De voorstelling van de app ‘Runnin City’. Die app biedt in totaal vijf routes langs de toeristische toppers van Leuven. VRT-sportjournalist Maarten Vangramberen kreeg de eer om de route van vijf kilometer feestelijk in te lopen.

150 steden

“Zijn er in Leuven looproutes uitgestippeld om tijdens het joggen ook de stad te kunnen bewonderen?” Die vraag kreeg de stad Leuven al een aantal keren van toeristen, voornamelijk van mensen die een congres bijwonen in de stad. Schepen Vansina en gedeputeerde Swinnen zochten en vonden een oplossing in de app ‘Runnin City’. “Er werd gekozen om geen eigen app te ontwikkelen maar om gebruik te maken van een bestaande app die bij lopers internationaal goed bekend is. Er bestaan al routes in meer dan 150 steden. Leuven komt daar nu bij dankzij de samenwerking tussen Toerisme Leuven en Toerisme Vlaams-Brabant”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Arenbergkasteel

“We bieden niet enkel een looproute aan maar Toerisme Leuven en Toerisme Vlaams-Brabant hebben toeristische informatie toegevoegd aan het parcours”, voegt schepen van Toerisme Dirk Vansina er nog aan toe. “De loper die zijn oortjes in heeft, krijgt informatie over de bezienswaardigheden. De 5 km–route loopt langs de toeristische highlights. Startpunt is de Grote Markt met het historische stadhuis en de Sint-Pieterskerk. Verder leidt de app je naar het Groot-Begijnhof, de Universiteitsbibliotheek en Museum M. De route kan ook uitgebreid worden langs het Abdij van Park en het Arenbergkasteel tot een route van 10 km. De kortste route is ook aan te raden voor wandelaars. Daarnaast is er de route die de fit-o-city aandoet. Zo kan de loopsessie worden uitgebreid met pittige sportoefeningen zoals push-ups. Een vierde route is de abdijenroute van 8 kilometer en loopt langs onze vier abdijen. Er is tot slot ook een looproute op zachte ondergrond in het provinciedomein in Kessel-Lo. Met deze ‘Runnin City-app’ lanceren we bijkomend toeristische product om de stad te ontdekken.”