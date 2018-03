Jo Claes presenteert nieuw boek in Berg-reeks 27 maart 2018

03u00 0 Leuven In het Leuvense Provinciehuis heeft Jo Claes zijn nieuwste boek in de populaire Thomas Berg-reeks voorgesteld: 'Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over'. "Het is een speciaal boek want de lezers komen één en ander te weten over Thomas Berg", zegt schrijver Jo Claes.

De zaal in het Provinciehuis in Leuven liep naar goede gewoonte helemaal vol voor de voorstelling van de nieuwe misdaadroman van Jo Claes. Hoofdpersonage Thomas Berg is al toe aan zijn twaalfde avontuur en in 'Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over' wordt Berg zelf slachtoffer van een vluchtmisdrijf en wordt er in Leuven een bevriend koppel vermoord. De politie moet het stellen met een mysterieus cijfer en zonder Thomas Berg want hij mag de zaak niet onderzoeken omdat hij de slachtoffers kende. Een tweede getal en een tweede bevriend koppel volgen... "Thomas Berg beseft dat de moorden in verband staan met zijn verleden en gaat tegen het verbod om de zaak te onderzoeken zelf achter de moordenaar aan", legt schrijver Jo Claes uit.





Privéleven

"Berg ontdekt dat de zaak te maken heeft met de liefde van zijn leven. In deze misdaadroman leert de lezer overigens één en ander over het privéleven van Thomas Berg. In die zin is het wel een speciaal boek in de reeks." 'Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over' is uitgegeven door Houtekiet en telt 416 pagina's. Het boek is te koop voor 21,99 euro bij de betere boekhandel.





Meer info: www.houtekiet.be en www.jo-claes.be (BMK)