Jeugdrechter aangesteld voor minderjarige winkeldief 20 januari 2018

De winkeldetective van warenhuis Fnac in de Vital Decosterstraat in Leuven hield op donderdag 18 januari een minderjarige winkeldief staande. De 16-jarige jongen had voor 1.400 euro aan multimediamateriaal gestolen. Hij had de spullen in zijn rugzak gestopt en was voorbij de beveiligingspoortjes gelopen. De winkeldetective kon hem inhalen. Dezelfde jongen wordt er ook van verdacht om de dag voordien voor 800 euro aan multimediaspullen uit Fnac te hebben gestolen. Het parket vorderde de jeugdrechter. (ADPW)