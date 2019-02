Jeugdhuis Lavado herleeft op nieuwe locatie ‘Burgemeester van Wilsele’ tapt allereerste pint Bart Mertens

20 februari 2019

15u29 0 Leuven Jeugdhuis Lavado in Wilsele is ‘back in business’. Met de opening van hun nieuwe locatie beginnen de vrijwilligers aan een nieuw hoofdstuk, met een nieuw pand én een nieuwe voorzitter. Ruben Geleyns geeft de fakkel door aan Roel Elsen.

In december 2016 trokken de tappers van jeugdhuis Lavado in Wilsele na een afscheidsfeest de deur achter zich toe. Definitief, want hun jeugdlokaal maakte deel uit van het te slopen ontmoetingscentrum van Wilsele-Putkapel. “We waren toen al zeker dat we een nieuwe locatie gingen krijgen in het nieuwe zwembadcomplex op dezelfde site”, vertelt Ruben Geleyns (26).

Bewogen jaren

Ondertussen is de nieuwbouw een feit en namen de leden van jeugdhuis Lavado hun intrek in het nieuwe lokaal dat voldoet aan alle hedendaagse voorschriften. Een mijlpaal in het bestaan van Lavado en meteen een goede reden om een openingsfeest die naam waardig te organiseren. Op de openingsavond blikte Ruben Geleyns terug op de bewogen jaren die het jeugdhuis achter de rug heeft en bedankte hij de vrijwilligers voor hun enthousiasme en doorzettingsvermogen. “Zonder jullie was er geen jeugdhuis, zonder jullie was er geen Lavado”, klonk het. Voor de tappers en de bestuursleden is de nieuwe locatie een inspiratiebron voor de toekomst. “We zijn opgelucht dat de nieuwe stek een feit is en we kijken vol goede moed naar de toekomst. Genoeg geverfd en getimmerd…nu is het tijd om opnieuw te dansen en veel plezier te maken!”, klinkt het.

Roel Elsen

Ondanks de vreugde van het openingsfeest was er ook sprake van een afscheid. Ruben Geleyns neemt immers afscheid als voorzitter van jeugdhuis Lavado. Het bestuur geeft nu haar vertrouwen aan opvolger Roel Elsen (23). Hij was tot op heden al ondervoorzitter en speelde geen onbelangrijke rol in de werking van Lavado. Zo is hij niet zelden de drijvende kracht achter evenementen in het jeugdhuis. Naar eigen zeggen wil Roel Elsen samen met zijn jonge ploeg Lavado opnieuw op de kaart zetten in Wilsele en omstreken.

Bij deze is de eerste pint voor de nieuwe voorzitter! ‘Burgemeester van Wilsele’ Johan Geleyns (CD&V)

“In de eerste plaats willen we lokaal talent een podium geven en op regelmatige basis live-optredens organiseren in ons jeugdhuis. In april mogen we bijvoorbeeld al de Leuvense band Papilloon verwelkomen. Er staan ons nog mooie tijden te wachten.” Nog dit: het allereerste pintje werd niet getapt door de nieuwe voorzitter. Roel Elsen liet die eer aan gemeenteraadslid Johan Geleyns, vader van afscheidnemend voorzitter Ruben Geleyns. “Bij deze is de eerste pint voor de nieuwe voorzitter”, klonk het. Geleyns werd overigens aangekondigd als “de burgemeester van Wilsele” omwille van zijn vele inspanningen voor de Leuvense deelgemeente. Burgemeester is weliswaar een overdrijving maar de kans is niet gering dat Johan Geleyns (CD&V) na 26 mei schepen zal worden in het Leuvense schepencollege. Hij is immers de opvolger van schepen Els Van Hoof (CD&V) die op plaats 2 staat voor de federale verkiezingen. De verwachting is dat Van Hoof verkozen zal geraken wat de weg vrijmaakt voor een schepenambt voor Johan Geleyns.