Jeugd krijgt alle ruimte in STELPLAATS 05 maart 2018

02u38 0 Leuven Gezellige drukte aan de oude stelplaats voor Leuvense lijnbussen aan de Vuurkruisenlaan, afgelopen zaterdag. Daar stonden heel wat activiteiten op het programma.

Van een open atelier voor hout- en metaalbewerking (Saté), een indoor skatepark (Vzweetje) en een goedkope repetitieruimte voor jonge muzikanten (Vloer 1) tot een zeefdrukatelier (Scheefdruk), een graffitiworkshop en creatief koken in een experimentele keuken (Collectief Z.A.T.). Je kon het er allemaal terugvinden. En dat geheel werd ook nog eens muzikaal aan elkaar gelijmd met een leuke line-up.





"Doordat we als stad gebruik kunnen maken van de oude stelplaatsen, kregen we ook de kans om in te gaan op de steeds terugkerende vraag van jongeren naar een fysieke ruimte voor hun plannen", zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina. "Leuven is dan ook een plek die bruist van jong talent. Stuk voor stuk jonge doeners en denkers, die bijdragen tot de ontwikkeling van de stad. Maar door een gebrek aan betaalbare ruimte worden jongeren heel vaak belemmerd in de ontplooiing van hun initiatieven. Daardoor blijven ze op hun honger zitten. Met STELPLAATS willen we hen de kans geven om hun ideeën uit te werken in een creatieve omgeving. Het moet een plek zijn die echt van hen is." (ADPW)