Jeroen Meus steunt Zorgcirkels Jongdementie VZW MIKT OP UITVERKOCHT DEPOT MET ONDER MEER GUY SWINNEN EN BIG BILL BART MERTENS

05 mei 2018

02u43 0 Leuven Vzw Zorgcirkels Jongdementie organiseert op 23 mei een benefietconcert met onder meer Eline De Munck, Guy Swinnen en Big Bill in de Leuvense concertzaal Het Depot. Bovendien ondersteunt ook Leuvenaar Jeroen Meus het initiatief door langs te komen met 'Würst on Tour'.

Jongdementie krijgt relatief weinig aandacht maar wie de ziekte krijgt, doorgaat dezelfde lijdensweg als mensen die dement worden op oudere leeftijd. Jongdementie heeft vaak nog een veel grotere impact op het leven van de patiënten want middenin je actieve leven staat de wereld plots op zijn kop. Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo-consulente Annemie Janssens was initiatiefnemer en mede-auteur van de eerste twee Nederlandstalige boeken over dementie op jonge leeftijd en was stichtend lid van de Vlaamse Werkgroep Jongdementie. "Daarnaast begeleidt Memo al ruim tien jaar gezinnen met jongdementie in hun zoektocht naar passende omgangs- en begeleidingsvormen. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie", vertelt Erik Meulemans die op 23 mei opnieuw een benefietconcert organiseert ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie.





Special guests

"We zijn dit jaar toe aan de tweede editie", aldus ambassadeur Erik Meulemans. "Vorig jaar concerteerde De Laatste Showband onder leiding van Jan Hautekiet in een volgelopen Leuvense stadsschouwburg voor een enthousiast publiek. De zaal bleek eigenlijk te klein voor een volgende editie en daarom wijken we dit jaar uit naar een grotere locatie. We hebben gekozen voor concertzaal Het Depot op het Martelarenplein in Leuven. We gaan opnieuw voor een vol huis. Met namen zoals Jan Hautekiet en Ben Crabbé die met The Philips topcovers brengen, moet dat zeker lukken. Bovendien halen we enkele 'special guests' naar Leuven. We verwachten onder meer Filip Bollaert, Bert Embrechts en Henri Eylen. Eline De Munck, Guy Swinnen en de Leuvense levende legende Big Bill. Vorig jaar konden we met de opbrengst een VW Transporter kopen die wordt gebruikt voor uitstappen met de bezoekers van het ontmoetingshuis. We hopen dit jaar opnieuw op een mooie opbrengst. Met de steun van Jeroen Meus die langskomt met 'Würst on Tour' moet dat zeker lukken."





Al 700 tickets verkocht

Momenteel zijn er al 700 tickets verkocht. Wie er nog bij wil zijn, moet zich dus haasten en kan kaarten bestellen via het e-mailadres erik@mertensschoenen.be.





Meer info op de website www.zorgcirkelsjongdementie.be