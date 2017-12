Jeroen Meus signeert in keuken 03u00 0

De bekende televisiekok Jeroen Meus schuimt deze maand de grootste markten van Vlaanderen af met zijn 'kerstbüche on wheels'. Uiteraard passeert Jeroen ook in thuisstad Leuven waar de fans op 24 december welkom zijn in de keuken van Dagelijkse Kost tussen 13 en 16 uur. Meus zal die dag zijn boek 'Dagelijkse Kost 2. Koken met gezond verstand' signeren. Fans kunnen ook rekenen op exclusief cadeaupapier als ze het boek als eindejaarscadeau kopen. Elk boek zal ook voorzien zijn van een gesigneerde kaart in een feestelijke enveloppe. Wie er onmogelijk bij kan zijn, kan online via meussigneert.be alsnog een ingepakt exemplaar van het boek bestellen. (BMK)