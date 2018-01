Jean-Pol eregast op stripbeurs 22 januari 2018

De Leuvense Stripbeurs op 25 februari krijgt een bijzondere gast over de vloer. Niemand minder dan tekenaar Jean-Pol komt langs om zijn 75ste verjaardag te vieren op het event in zaal Redingenhof. Jean-Pol is afkomstig uit de stad en geniet internationale bekendheid als tekenaar van stripreeksen zoals Annie en Peter, Kramikske, Sammy en Samson en Gert. De Leuvenaar tekende ook de affiche van de stripbeurs. Het is een illustratie van het standbeeld Fonske geworden in het gezelschap van een aantal bekende figuren uit de stripreeksen van Jean-Pol. Op de beurs wordt er een genummerde en gesigneerde prent te koop aangeboden van de affiche op slechts 75 exemplaren. (BMK)