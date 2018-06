Jean-Paul Van Avermaet nieuwe voorzitter Voka Vlaams-Brabant 23 juni 2018

Ondernemersorganisatie Voka Vlaams-Brabant heeft vanaf 1 juli een nieuwe voorzitter. Erwin Ollivier (Athlon) geeft na twee jaar de fakkel door aan G4S-topman Jean-Paul Van Avermaet.





Ollivier was twee jaar voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde en na de samensmelting met die van Leuven in 2016 ook de eerste voorzitter van de nieuwe fusiekamer Vlaams-Brabant. Opvolger Jean-Paul Van Avermaet (50) is Cluster Managing Director van beveiligingsbedrijf G4S België, Frankrijk, Luxemburg en Marokko. De aangekondigde voorzitterswissel werd tijdens het grootse netwerkevent 'VokArtiest' officieel gemaakt met onder meer de overdracht van een'symbolische sleutel'. (SPK)