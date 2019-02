Jasper Stuyven wint sportverdienste van het jaar ADPW

25 februari 2019

16u31 0

De stad Leuven heeft zijn sportkampioenen bekendgemaakt. De jury koos Jasper Stuyven tot verdiende winnaar. De Leuvenaar is momenteel in Portugal, waar hij deelneemt aan de Ronde van de Algarve. Hij kon dus zelf zijn prijs niet in ontvangst nemen van schepen van sport Els Van Hoof (CD&V). De voorzitter van zijn fanclub deed dat met veel plezier in zijn plaats. Toch was het geen eenvoudige beslissing.

“Andreas Vranken (Daring Club Leuven Atletiek) werd Vlaams en Belgisch kampioen op de 100 m sprint. Hij verbeterde bovendien zijn persoonlijk record (10,37 seconden) en liep zichzelf in de Belgische top-10 aller tijden op de 100 m. Jason Suttels (RSC Heverlee) bevestigde zijn sterke prestaties van afgelopen jaar en behaalde verschillende medailles op het Europees en wereldkampioenschap. Bart Swings (RSC Heverlee) behoort nog steeds tot de top in de skeelerwereld en reeg ook in 2018 de medailles aan elkaar Jasper Stuyven tot slot won in eigen stad de GP Poeske Scherens en triomfeerde ook over de taalgrens in de GP van Wallonië. Op het Belgisch kampioenschap mocht hij als derde mee het podium op”, zo klinkt het bij schepen van sport Van Hoof.

Het publiek stemde anders dan de jury. De ROB-publieksprijs ging dit jaar naar Jason Suttels. De skeeleraar van RSC Heverlee werd vorig jaar nog ‘Beloftevolle jongere van het jaar’ en viel dit jaar dus opnieuw in de prijzen.

De trofee voor de ‘Sportverdienste van het jaar’ voor clubs ging naar BDO Haasrode Leuven, dat voor het eerst in 40 jaar nog eens Europees volleybal naar Leuven bracht.

Elena Defrère werd verkozen tot ‘Beloftevolle Jongere van het Jaar’. De jonge atlete van Daring Club Leuven Atletiek haalde het voor Chloë Porton (reddend zwemmen), Elien Vekemans (polsstokspringen) en Pieter Sisk (800m). “Elena werd dit jaar Belgisch en Vlaams kampioen in het discuswerpen bij de scholieren. Daarnaast werd ze ook vice-Belgisch en vice-Vlaams kampioen in het kogelstoten. Ze heeft enorm veel in haar mars, een terechte beloning dus”, aldus schepen Van Hoof.

De prijs voor ‘Tofste sportclub van Leuven’ ging dit jaar naar volleybalclub Lizards Lubbeek-Leuven. Uit tientallen clubs die werden voorgedragen door hun leden verkoos de jury voetbalclub KOSC Wijgmaal CP+, baseballclub Leuven Twins en Lizards Lubbeek-Leuven. Die laatste haalde het uiteindelijk met een zeer kleine voorsprong.

Twee clubs kregen ook een nieuw label toegewezen van de stad, dat van Open Sportclub. Met dat label wil stad Leuven sportverenigingen aansporen om een toegankelijke club te zijn/worden voor iedereen. De eerste twee clubs die dit label in ontvangst mochten nemen zijn Long Hu Men Leuven en JetSet Ultimate.

Tot slot werd ook enkele ‘Laureaten van de Sport’ gehuldigd, ter ere van zijn of haar jarenlange inzet voor de sport. Bruno Duchateau en echtgenote Malgos Gorecki zetten zich al tientallen jaren in voor Lizards Lubbeek-Leuven en werden daar dit jaar voor in de bloemetjes gezet. Ook drie leden van de Raad van Bestuur van de Leuvense sportraad werden gevierd voor hun jarenlange bijdrage: Jos Geens, Kris Peeters en Frans Van Cleynenbreughel.