Jasper Stuyven Fanclub gaat groen. In Parijs-Roubaix stampen ze ecologisch fandorp uit de grond.

23 maart 2019

11u50 0 Leuven De Jasper Stuyven Fanclub trekt midden april voor de vijfde keer naar de helleklassieker Parijs-Roubaix om er hun held aan te moedigen en er een fandorp voor één dag op poten te zetten. Ze willen er zowel een sportieve als ecologische trip van maken en hebben alvast duizend herbruikbare bekers met hun logo laten produceren.

Voorzitter van de Jasper Stuyven Fanclub Arne Mortelmans is blij met de creatie die voor het eerst gebruikt zal worden op Parijs-Roubaix, waar ze voor een dag een fandorp uit de grond zullen stampen. De fanclub heeft naast de vestiging in Café ’t Werrek in Wijgmaal ook nog een supporterslokaal in Geluwe: eet- en praatcafé ’t Smiske. Vanaf beide locaties vertrekken bussen met fans.

Ecologie

De fanclub trekt niet alleen de sportieve, maar ook de ecologische kaart. “We hebben de boodschap van de jeugd begrepen en springen mee op deze denderende groene trein”, zegt Mortelmans. “We hebben om te beginnen duizend plastic herbruikbare bekers laten drukken. De waarde van een beker is de waarde van een consumptie. Over enkele weken zal iedere van de driehonderd busgangers naar Roubaix een exemplaar van ons glas cadeau krijgen. Een mooi souvenir, dat nadien opnieuw meegebracht kan worden naar andere activiteiten.”

Ze trekken al voor het vijfde jaar op rij naar de helleklassieker en vatten traditiegetrouw op hun vaste stek post. “Ons fandorp ligt op privé-terrein, op de parking van het bedrijf van een witloofboer. Het is gelegen net na kasseistrook zes op de grens met buurgemeente Cysoing. Dat is op zowat op 25 kilometer van de finish. We gaan er met een tapwagen, een frietmobiel, toilethokjes en een gigantisch scherm naartoe. Naast de herbruikbare bekers, die er voor het eerst gevuld worden, serveren we de frietjes in kartonnen bakjes en met houten vorkjes. voor de soep hebben we ecologische bekers uit karton, en de sla wordt opgediend in bamboerieten kommen. De herbruikbare bekers zijn een belangrijk onderdeel van het hele plaatje. We willen overbodig plastic mijden.”

Gedragscode

Verder heeft de club ook een charter opgesteld met een gedragscode. “Boegeroep naar renners is uiteraard uit den boze. We moeten altijd positief blijven, onze Jasper moet niet per se winnen. Het belooft die dag ongetwijfeld een mooi sportief en milieuvriendelijk feestje te worden. Als Jasper wint, is dat de kers op de taart.”