Jarige Tobback trekt stop uit de vaart 07 mei 2018

02u38 0 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de vierde editie van DUIK, aan de Vaartkom. Voor de gelegenheid mocht hij het 'stoppeke' uit de Vaart trekken.

DUIK is een sociaal/artistiek/economisch project rond verhalen en mythes van Max Last vzw. De editie van vrijdagavond was gebaseerd op de ondertitel van het project 'Of hoe de burgemeester de vaart zou kunnen laten leeglopen en hoe de Leuvense bevolking dat zou kunnen verhinderen'.





Haute Cuisine maakte voor de gelegenheid een 'reuzenstoppeke', dat een maand op de Vaarkom zal blijven liggen. De jarige burgemeester Tobback mocht dat stoppeke persoonlijk uit de Vaart trekken, al moest hij wel rekening houden met Leuvenaars die dat probeerden te verhinderen. Achteraf ging Tobback ook nog in gesprek met Koen Monserez over de Vaart, waarna hij ook getuige was van de onthulling van een lichtgevend sculptuur. Het slotakkoord was dan weer voor de band 'And The Came Fall'. (BMK)