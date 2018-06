Jarig Hapje-Tapje breidt opnieuw uit OOK M. DE LAYENSPLEIN EN MARGARETHAPLEIN IN CULINAIR PARCOURS OP 30STE EDITIE BART MERTENS

08 juni 2018

02u54 0 Leuven Het oudste culinaire stadsfestival van het land breidt het parcours opnieuw uit. Op 5 zondag augustus zullen de bezoekers van Hapje-Tapje ook kunnen genieten van lekker eten en drinken op het M. De Layensplein en het Margarethaplein.

Hapje-Tapje bestaat 30 jaar en het oudste culinaire stadsfestival van België viert die welverdiende mijlpaal met een uitbreiding van het culinaire parcours. Twee jaar geleden werd de beneden-Tiensestraat al geïntegreerd in de succesvolle formule en op 5 augustus kunnen de bezoekers ook culinaire schatten ontdekken op het M. De Layensplein en het Margarethaplein.





"Hapje-Tapje is al 30 jaar een vaste waarde in het Leuvense zomerprogramma. Het aantal bezoekers en het aantal standhouders blijft jaar na jaar groeien. Vorig jaar klokten we af op 60.000 bezoekers. Dat aantal maakt van Hapje-Tapje het grootste ééndagsevenement van Leuven. Door die welgekomen belangstelling zien we ons als organisatie genoodzaakt om het culinaire parcours opnieuw uit te breiden. Op die manier kunnen nog meer horecazaken zich tonen aan het publiek en bovendien verhoogt het comfort voor de bezoekers door een betere spreiding", zegt Rikky Evers.





Het culinaire parcours blijft de rode draad in Hapje-Tapje maar ook andere traditionele ingrediënten blijven bewaard in het beproefde recept. "Op de Grote Markt vind je bijvoorbeeld opnieuw de Grande Place Gourmande", zegt Luc Ponsaerts die mee aan de wieg stond van Hapje-Tapje. "Een tiental Leuvense topzaken worden verzameld onder één dak: Taste, Eed, Tribunal, Trente, Fragma, Vers Namur, Het Land aan de Overkant, Zuut, Elsen, Essenciel en Zappaz. Elke zaak maakt één voortreffelijk gerecht voor fijnproevers. Meer dan een aanrader!"





Ros Mokke

Ook van de partij: het bierparcours op de Oude Markt. "Uit een bijzonder proefglas serveren de deelnemende cafés twee topbieren voor de bezoekers. Van een Blond tot een Ros Mokke en van een Breakfast Stout tot het eerste CO2-neutrale bier BS#0028GMGK. De allerlaatste gang van Hapje-Tapje op de Oude Markt is traditioneel overigens een muzikale topper en dat is dit jaar Raymond van het Groenewoud", zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt.





Tot slot laat organisator vzw Leuvenement nog weten dat de 30ste editie meteen ook de meest milieuvriendelijke editie zal worden. "Meer dan 60.000 lekkerbekken laten heel wat vuilnis achter. Vanaf dit jaar zullen de standhouders werken met bio-afbreekbare borden, servetten en bestek. We roepen alle bezoekers van Hapje-Tapje ook op om een inspanning te leveren bij het sorteren van afval", besluit schepen Dirk Vansina (CD&V).