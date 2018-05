Jaartje feesten zonder Stella, maar met Cristal 22 mei 2018

Op de zestiende editie van de Wijgmaalse Feesten hebben 2.500 bezoekers zich geamuseerd. Voor het bier deden de organisatoren van Knalselder vzw dit jaar om financiële redenen geen beroep op het Leuvense AB Inbev, maar op Cristal Alken. Wel sluit de organisatie niet uit dat er volgend jaar weer Stella kan gedronken worden. Net zoals vorig jaar werd er op vrijdag en zaterdag feest gevierd. Op vrijdagavond zakten ongeveer 500 fuifbeesten naar de Feesten af. Daags nadien waren er 2.000 bezoekers. De traditionele stratenloop onder begeleiding van een harmonie lokte 570 starters: 350 kinderen en 220 volwassenen. De dorpelingenkoers telde 50 renners en het wereldkampioenschap traagrijden, in het Wijgmaals 'treegrae', telde 32 deelnemers. Net zoals vorig jaar was Pieter Lenaerts de traagste. De avond kwam eveneens traag op gang, maar Gloria en Jan Hautekiet kregen er ambiance in. Vanaf de Magnet Party Coverband ging iedereen uit de bol. (SVDL)