Jaartallen openen Raadskelders voor hun tentoonstelling

Het Koninklijk Verbond der Jaartallen heeft zaterdag de Raadskelders onder het Leuvense stadhuis geopend. Daar vind je een expo over de geschiedenis van de Mannen van het jaar.





Honderden foto's, vlaggen, kostuums, 14 afgietsels van Fonske in kostuum staan er permanent tentoongesteld. "We krijgen de Raadskelders in bruikleen van de stad", zegt François Michiels (68) die al zes jaar voorzitter is van het Koninklijk Verbond der Jaartallen. "Er staat een vaste collectie waar af en toe iets aan toegevoegd wordt."





De Mannen van het Jaar laten op de vijftigste verjaardag van hun jaar een foto maken. Die wordt vervolgens in de kelder geplaatst. "Onze oudste foto is die van De Mannen geboren in 1840. Er werd een foto van hen genomen rond 1900, voorheen was er amper fotografie. In onze eerste kelder staan de foto's van de Mannen van het Jaar van 1840 tot 1900. In de tweede kelder staan die tussen 1901 en 1960 en in de derde van de Mannen van 1961 tot voorlopig 1968. We missen alleen die van 1873 en 1900."





Geïnteresseerden kunnen elke derde zaterdag van de maand de tentoonstelling bezoeken. Wie oude foto's heeft van de Jaartallen van voorouders kunnen zich melden via info@jaartallen.be. (SVDL)