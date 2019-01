Jaar cel voor zestiger met enorme collectie kinderporno KAR

23 januari 2019

21u13 0 Leuven Een 69-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot een jaar cel voor het bezit van 91.000 beelden met kinderporno.

Een pc-hersteller ontdekte het belastend materiaal toen die een viruscontrole uitvoerde. Tijdens een huiszoeking bij Marc W. nam de politie 95 cd-roms en 29 usb-sticks in beslag. Tussen het materiaal vonden de speurders ook foto’s van de dochter en de zus van de ex van W. Die foto’s postte hij ook op illegale sites. Een psycholoog omschreef de zestiger als een pedofiel die de feiten minimaliseert en rationaliseert. W. liet destijds verstek gaan voor zijn proces. Hij tekende verzet aan om een nieuw proces te krijgen. De rechtbank stemde daarmee in, maar hij daagde opnieuw niet op. Hij kreeg een jaar cel en 1.600 euro boete. Aan zijn dochter moet hij een schadevergoeding van 1.500 euro.