Jaar cel voor trucker die plassende kleuter afranselde STRAF IS MET UITSTEL ALS TWINTIGER THERAPIE VERDERZET KIM AERTS

02u44 0 Foto Kim Aerts Stieven D. voor de Leuvense rechtbank. Leuven Trucker Stieven D. (29) uit Herselt is veroordeeld tot een jaar cel en 600 euro boete, omdat hij een 4-jarige kleuter een pak slaag verkocht tijdens een rit in zijn vrachtwagen. Toen de jongen morste met zijn boterhammen en in zijn broek plaste, sloegen bij de twintiger de stoppen door op een parking in Kortenberg. De straf is met probatie-uitstel.

Wat een plezierrit moest worden voor de kleuter, draaide in januari vorig jaar helemaal anders uit. Het jongetje mocht na lang aandringen meerijden met de tientonner van Stieven D., de vriend van de tante van de uk. Toen het mannetje in de stuurcabine morste met zijn boterhammen en een natte broek kreeg, ging bij D. het licht uit. De trucker hield halt op een parking in Kortenberg en ging flink tekeer.





Klappen

Een aangestelde wetsarts stelde vast dat de jongen meermaals klappen op zijn billen en tegen zijn gelaat gekregen had. Dat gebeurde erg krachtig met de hand en vermoedelijk met een voorwerp. Het jongetje werd ook bij de keel gegrepen. "Levensbedreigend", volgens de wetsdokter. D. verklaarde aanvankelijk dat de jongen uit de vrachtwagen was gevallen. Maar de ernstige verwondingen in het aangezicht, aan de benen, de genitaliën en in de halsstreek deden erger vermoeden.





Ander verhaal

Een audiovisueel verhoor van de peuter bracht een ander verhaal aan het licht. D. werd daarop gearresteerd. Tijdens zijn voorlopige hechtenis vond er een reconstructie plaats van de feiten. Daaruit bleek dat D. niet de gehele waarheid sprak, wat ook bevestigd werd door een psycholoog. Uiteindelijk ging de Kempenaar overstag. Hij had het over een "chaotische dag". Zijn advocaat gaf op de zitting toe dat zijn cliënt de controle verloor en de jongen een serieus pak slaag uitdeelde. "Hij wist niet meer wat hij deed. Mijn cliënt heeft veel spijt en schaamt zich diep. Hij is erna ook in behandeling gegaan", klonk het bij de verdediging.





Als D. die psycho-medische begeleiding verderzet, is de celstraf van een jaar en de boete van 600 euro met uitstel gedurende drie jaar. Voor onmenselijke behandeling van de kleuter werd de twintiger vrijgesproken.





Gewelddadig

Volgens een aangestelde psycholoog kampt de man met een ongecontroleerde vijandigheid of agressie, wat zijn gewelddadig delictgedrag kan verklaren. "De feiten zijn ernstig en bewijzen dat de beklaagde op een extreem explosieve wijze heeft gehandeld naar het slachtoffer toe, dat op het moment van de feiten nog geen 5 jaar was. Het is niet uitgesloten dat de feiten zich gedeeltelijk hebben afgespeeld zoals hij vertelt, maar zijn verklaringen kunnen niet alle letsels verklaren", aldus de rechter in het vonnis.





Het was niet de eerste keer dat D. zich strafbaar maakte aan slagen. In het verleden kreeg D. daarvoor al de gunst van probatie-opschorting.