Jaar cel voor geweldenaar KAR

28 november 2018

12u49 0 Leuven De strafrechter in Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van één jaar voor een reeks geweldplegingen. Hij maakte zich onder meer schuldig aan woonstschennis met geweld bij nacht.

De dossiers tegen Gaëtan D.B. stapelden zich de voorbije jaren op. Zo werd hij vervolgd voor herhaaldelijke slagen en verwondingen aan zijn ex-partner in Herent en Leuven in april en november 2017. Het slachtoffer hield een lange arbeidsongeschiktheid over aan de destructieve relatie. In Tervuren bracht de man in februari en mei 2015 verwondingen toe aan zijn eigen zus. Op 7 maart 2018 drong D.B. in het holst van de nacht de huurwoning van zijn gewezen vriendin in Herent binnen. Hij vernielde er onder meer haar laptop en de achterdeur van het pand. Ook zijn zus kreeg ongewenst bezoek in haar huis in Tervuren op 28 mei 2015, met alweer geweldpleging. De beklaagde was niet wars van bedreigingen de voorbije jaren. Volgens de rechtbank heeft hij een “zeer lage frustratie- en tolerantiegrens”. Even liet hij zich behandelen voor zijn agressieprobleem. Met zijn ex heeft hij inmiddels een kind. Gaëtan D.B. liet verstek gaan op de zitting. Hij kreeg een jaar effectieve gevangenisstraf.