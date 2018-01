Jaar cel voor dieven inktpatronen 02u27 4

Twee Georgiërs, een twintiger en dertiger, zijn veroordeeld tot een jaar cel voor de diefstal van inktpatronen in verschillende Colruyt-filialen vorig jaar.





Tijdens hun rooftochten hadden ze het ook gemunt op scheermesjes en wisselstukken voor tandenborstels. Winkels in onder andere Leuven en Scherpenheuvel-Zichem kregen de de twee dieven over de vloer. In totaal zouden ze tien vestigingen geviseerd hebben. Daar gingen ze aan de haal met 83 pakken inktpatronen, zes pakken scheermesjes en vier doosjes met wisselstukken voor elektrische tandenborstels. In hoofdorde vroeg het duo de vrijspraak maar daar ging de rechter niet op in. "Geen van de beklaagden heeft enige band met België. Zij kwamen naar hier met als enige bedoeling op georganiseerde wijze zoveel mogelijk verkoopbare goederen te stelen." Naast het jaar cel kregen de twee een boete van 800 euro.





Hun Nissan Micra werd verbeurdverklaard. (KAR)