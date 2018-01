Jaar cel en tweede keer levenslang rijverbod 02u28 0 Leuven De 58-jarige Hilaire C. uit Zaventem is in de politierechtbank veroordeeld tot een jaar cel en een tweede maal een levenslang rijverbod.

Agenten troffen de man op 12 januari vorig jaar dronken en al slapend achter het stuur van zijn auto aan in Leuven. Het was ongeveer 5 uur 's ochtends. De wagen stond deels op de stoep, deels op de rijbaan. Die middag had de man al een ongeluk veroorzaakt maar wijselijk de politie er niet bij gehaald omdat hij jaren geleden al een levenslang rijverbod kreeg. Zo werd C. in totaal al vier keer veroordeeld voor het sturen tijdens een rijverbod en acht maal voor het rijden onder invloed. Op de vraag van de rechter of hij een drankprobleem had, was het antwoord: "neen, ik ben gewoon een sociale drinker." Om een stok achter de deur te houden, sprak de rechter de celstraf van een jaar met uitstel uit.





Het rijverbod is opnieuw levenslang. (KAR)