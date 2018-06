Jaak Brepoels toch op sp.a-lijst 26 juni 2018

Jaak Brepoels zal dan toch op de lijst van sp.a staan voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Voormalig schepen Brepoels zou de 43ste plaats krijgen op de lijst met Mohamed Ridouani als kopstuk.





"Na enige aarzeling heb ik besloten opnieuw kandidaat-gemeenteraadslid te zijn op de sp.a-lijst in Leuven. In 1983 kwam ik het Leuvense stadhuis binnen als jong politicus. Van 1995 tot 2012 was ik schepen met onder meer huisvesting, stadskernvernieuwing en sociale economie als bevoegdheden. Op engagement staat geen leeftijd en zeker geen pensioendrempel", zegt Jaak Brepoels, historicus van opleiding. Hij schreef onder meer het boek 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn' waarin de geschiedenis van de arbeidersbeweging wordt omschreven. In 2016 bracht hij nog een nieuwe versie uit van dat boek dat wordt beschouwd als een standaardwerk. (BMK)