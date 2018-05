Ja, die beeldjes mag u meenemen LEUVEN VIERT REINIGING STADHUIS MET 1.000 SCULPTUURTJES OP GROTE MARKT ANDREAS DE PRYCKER

30 mei 2018

02u32 0 Leuven Zaterdag rondt het stadsbestuur een belangrijke periode van vernieuwing in de historische stadkern af. Gisterochtend werden daarom 1.000 afgietsels van de profeet Jeremia verspreid in de omgeving van het stadhuis om dit evenement op een 'subtiele' wijze aan te kondigen.

"Janssens kreeg de opdracht om zich te laten inspireren door één van de 236 beelden van het stadhuis. Hij koos uiteindelijk voor de profeet Jeremia. Zijn gipsen model staat nog goed bewaard op de beeldenzolder van het stadhuis", vertelt schepen van Monumentenzorg en Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). Enkele buurtbewoners van Janssens atelier in de Vaartkom kwamen hem helpen om de 1.000 afgietsels in keramiekgips te maken. De kleine standbeeldjes verwijzen dan ook - met uitbreiding - onrechtstreeks naar alle nieuwe ontwikkelingen in de historische stadskern. Meer bepaald werden ze geplaatst op de Grote Markt, in de Boekhandelstraat en in de Muntstraat als teaser voor 't Es fieëst'.





"De beeldjes mogen meegenomen worden en zijn een herinnering aan de reiniging van het stadhuis die over enkele weken voltooid zal zijn", vertelt Vansina.





Vernieuwingen

Op zaterdag 2 juni kan je deze vernieuwingen van dichtbij meemaken. De stad stelt dan verschillende gebouwen open. Zo kan je een gratis geleid bezoek brengen aan de Sint-Pieterskerk, het stadhuis, het radiohuis en de Schouwburg. Je kan ook een kijkje nemen in het nieuwe Cera-gebouw en het gerestaureerde Tafelrond. Ook M en de tentoonstelling 'Herleven. Leuven na 1918' zijn gratis te bezoeken. "Zowel de stad als de privésector hebben geïnvesteerd in de verfraaiing van de stadskern. De stad restaureerde de Sint-Pieterskerk en reinigde het stadhuis, CERA realiseerde een nieuwbouw, het Hotel d' Eynatten en het Helleputtegebouw, Callewaert restaureerde het Tafelrond en gaf er een prestigieuze invulling aan, in de verkeersarm gemaakte Tiensestraat werden de panden mooi verlicht. Alles hangt samen, het een heeft het andere in gang gezet en versterkt", weet Vansina.





Noémie Schellens zorgt voor sfeermuziek in de Sint-Pieterskerk en op de pui van het stadhuis zal feestelijk trompetgeschal klinken. Er zal ook straatanimatie zijn. Zes restaurants van de Muntstraat serveren een bijzonder menu aan 10 euro: Je kan kiezen uit 3 menu's die bestaan uit 3 gerechtjes, te proeven in 3 restaurants.





Verder zijn er nog optredens van de Leuvense Esther en Fatou en Paul Michiels en trakteert ABInbev op gratis Stella.