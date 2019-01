Ivan Merckx lanceert Wappe-saus Eerbetoon aan zijn overleden vriend Walter ‘Wappe’ Vuerstaek Bart Mertens

18u45 0 Leuven Vergeet mayonaise en ketchup want vanaf nu is er ook Wappe-saus. Dat gezond alternatief voor de traditionele sauzen werd gisteren voorgesteld in Friterie Bomma op de Martelarenlaan in Kessel-Lo. Bedenker is Leuvenaar Ivan Merckx, bekend van onder meer Lovania. “Een eerbetoon aan mijn overleden vriend Walter ‘Wappe’ Vuerstaek”, zegt Ivan Merckx.

Leuvenaar Ivan Merckx is een bijzondere persoonlijkheid. Niet de typische ondernemer in het strakke pak maar eerder een creatieveling die vriend en vijand weet te verrassen met originele producten. Zo lanceerde Ivan een tiental jaar geleden aperitiefwijn ‘Lovania’ op basis van oud Leuvens recept uit 1650. Ze spreken er zowaar nog van op de Leuvense Kerstmarkt…Daarna volgde ook nog ‘Hete Mie’ en ‘Fiere Margriet’ en ook die dranken werden gesmaakt door het publiek. Om maar te zeggen: Ivan Merckx zit zelden stil en wil zijn klanten altijd verrassen met iets nieuw.

Chutney

Gisteren lanceerde Ivan Merckx opnieuw een nieuw product en wel in Friterie Bomma op de Martelarenlaan in Kessel-Lo. Deze keer geen drank maar een saus die volgens Ivan op termijn het potentieel heeft om mayonaise en ketchup te vervangen als populairste sauzen in de frituur. “Het is een saus op basis van chutney”, vertelt Ivan Merckx. “De chutney wordt aangevuld met fruit en dat maakt van mijn nieuwe saus een gezond alternatief voor bijvoorbeeld mayonaise. Er zitten immers enkel natuurlijke suikers in mijn saus. Het is de bedoeling om de saus in heel België te verkopen, in de eerste plaats in frituren maar wie weet later ook in supermarkten of andere locaties.”

Bijzonder gegeven: Ivan Merckx doopte zijn nieuwste product ‘Wappe-saus’. Daar zit een heel persoonlijk verhaal achter voor Ivan. “Begin augustus 2017 overleed mijn goede vriend Walter Vuerstaek geheel onverwacht aan hartfalen op amper 54-jarige leeftijd”, vertelt Ivan. “Walter werd vaak ‘Wappe’ genoemd door de mensen. Zo was hij gekend bij iedereen: Wappe met zijn witte pruik. Als eerbetoon aan Wappe heb ik mijn saus naar hem genoemd. Hij zou het zeker goed vinden dat we met een gezond product een alternatief willen bieden voor minder gezonde sauzen.”

Een mooi gebaar van Ivan Merckx aan zijn overleden vriend die een trouw supporter was van OHL. De plotse dood van de ‘goedlachse loebas’ kwam hard aan bij de supporters van de Leuvense tweedeklasser die hem ook de bijnaam ‘Mister Sympatico’ cadeau deden. Ze brachten na zijn dood ook hulde aan de meest bekende OHL-supporter met een groot spandoek. Conclusie? Op 3 augustus 2017 verloor Leuven een monument en Ivan Merckx een goede vriend. Zijn welbekende pruik zal nooit meer glinsteren van ‘contentement’ maar de mensen die ‘Wappe-saus’ bestellen in de frituur zullen altijd even aan Walter ‘Wappe’ Vuerstaek denken.