Ish Aït Hamou opent Kortfilmfestival 24ste editie in Kunstencentrum STUK serveert wereldpremières Bart Mertens

30 november 2018

18u40 0 Leuven Nu zaterdag barst het laatste grote filmfeest van het jaar los: het Kortfilmfestival in Leuven. Die hoogmis van de kortfilm vindt plaats van 1 tot 8 december in Kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven. Het festival is al toe aan de 24ste editie en niemand minder dan Ish Aït Hamou mag de debatten openen.

Kortfilmfestival Leuven is een vaste waarde op de kalender van de filmliefhebbers. Jaar na jaar weet de organisatie pareltjes te selecteren die zelfs het meest kritische publiek weten te boeien. De reputatie van Kortfilmfestival Leuven blijft overigens niet beperkt tot de eigen landsgrenzen. Ook buiten België bouwde het filmevent dat van 1 tot 8 december plaatsvindt in Kunstencentrum STUK een stevige reputatie op. “Dat klopt”, aldus de organisatoren. “De winnaar van de Europese Competitie maakt immers kans op een Oscar én op een European Film Award. De Europese inzendingen waren dit jaar dan ook massaal én gevarieerd in herkomst. Niet enkel films uit grote filmlanden zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk maar ook pareltjes uit Estland, Oekraïne en Macedonië.”

So You Think You Can Dance

De openingsavond van deze 24ste editie op 1december serveert al meteen een topper. Niemand minder dan Ish Aït Hamou komt langs in STUK in de Leuvense Naamsestraat met zijn regiedebuut ‘Klem’. Meteen ook een wereldpremière trouwens. Ish Aït Hamou is bij het grote publiek vooral bekend als choreograaf en jurylid van ‘So You Think You Can Dance’ maar hij schrijft ook al van jongs af verhalen. Zijn liefde voor dans en choreografie gaat dus hand in hand met die voor woorden. In 2014 debuteerde hij met het boek ‘Hard hart’ waarvan ondertussen 10.000 exemplaren werden verkocht. Nu maakt hij ook zijn debuut als filmregisseur. De film met Veerle Dobbelaere en Nasrdin Dchar in de hoofdrollen is gebaseerd op de derde novelle van de bekende auteur, danser en choreograaf. Al tijdens het schrijven speelde Ish naar eigen zeggen met het idee van een film. De vele reacties van de lezers gaven vervolgens al snel de doorslag om zich voor het eerst achter de camera te wagen. “Hoewel we in een diverse en relatief open maatschappij leven, verbaast het mij toch nog vaak hoe rigide en conservatief de reacties zijn op mensen die buiten de norm vallen, in welke zin dan ook. Anders zijn en de zogezegde andere lijken steeds grotere bedreigingen voor het eigen geluk. Dat is meteen de belangrijkste reden voor mij om dit verhaal te brengen”, aldus Ish Aït Hamou.

Raphaël Crombez

Mooie opener voor het Kortfilmfestival maar er staan nog meer premières op het programma. Zo is er bijvoorbeeld de nieuwste film van Wildcardwinnaar Raphaël Crombez. Ook de speciaal voor het festival ontwikkelde kortfilm Point Cloud Series is volgens de organisatie een aanrader. “Blight is het eerste professionele werk van Raphaël Crombez die met zijn afstudeerfilm ‘Perditon County’ in 2014 overladen werd met prijzen. Hij won onder meer de publieksprijs op Film Fest Gent, de Persprijs op Kortfilmfestival Leuven én de Wildcard van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Met die VAF Wildcard maakte hij opnieuw een korte film met epische allures. “Ik hoop dat ‘Perdition County’ een internationaal visitekaartje wordt waarmee we golven maken en steun krijgen voor de volgende film want dat gaat een hele grote worden”, liet Crombez optekenen in 2014. Of ‘Blight’ de wereld zal veroveren, moeten we nog afwachten maar het is alvast een topper op het 24ste Kortfilmfestival Leuven. Meer info: www.kortfilmfestival.be