Is dit de Bondgenotenlaan van de toekomst? 250 % meer openbaar vervoer tegen 2030 in regio rond Leuven

18u30 0 Leuven Meer fietsverkeer, meer openbaar vervoer en minder autoverkeer. Dat is de heilige drievuldigheid voor de mobiliteit in en rond Leuven. Regionet Leuven wordt daarin een belangrijke factor en kreeg zopas 300.000 euro van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). Bij Groen Leuven dromen ze nu al van een Bondgenotenlaan met een zee van ruimte voor voetgangers en fietsers…

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) investeert 1,8 miljoen euro in zes strategische projecten om tot een betere ruimtelijke kwaliteit te komen in Vlaanderen. Eén van de laureaten is de provincie Vlaams-Brabant met Regionet Leuven. Dat project krijgt 300.000 euro voor de ontwikkeling van beter openbaar vervoer en fietssnelwegen in de vervoerregio Leuven. “Vanuit de ambitie om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Leuvense regio veilig te stellen, tracht het project de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio te koppelen aan een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk en een netwerk van fietssnelwegen”, laat minister Schauvliege (CD&V) optekenen.

Bij Groen Leuven horen dat graag, zelfs in die mate dat de nieuwe meerderheidspartij een mogelijk 3D-beeld van de toekomstige Bondgenotenlaan deelde op haar Facebookpagina. Dat beeld is gecreëerd door BUUR, een bekend Leuvens bureau voor urbanisme dat in het verleden bij heel wat herinrichtingen was betrokken in de stad. “Dat 3D-beeld is uiteraard verre van een definitief plan. Het is een 3D-projectie van de richting die we in de toekomst willen uitgaan. De Bondgenotenlaan zal er binnen twee jaar dus niet exact zo uitzien maar dankzij Regionet Leuven is het wel een mogelijkheid voor de toekomst”, laat schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) optekenen.

Blijft de vraag: wat houdt Regionet Leuven nu precies in? “Kort uitgelegd is dat een plan voor de hele mobiliteit in Oost-Brabant. Het gaat dus niet enkel over Leuven maar over de bredere regio”, legt schepen Dessers uit. De lat ligt alvast hoog want Regionet Leuven mikt tegen 2030 op een verdubbeling van het fietsverkeer en op een daling van 20 % van het autoverkeer.

Nog opmerkelijker: Regionet Leuven gaat voor 250 % meer openbaar vervoer. “Nogmaals, dat percentage gaat niet enkel over Leuven maar over de brede regio met Leuven als knooppunt”, aldus schepen Dessers. “Vandaag de dag stellen we vast dat heel wat toegangswegen zoals bijvoorbeeld de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg af te rekenen hebben met veel files. Regionet Leuven kan de oplossing bieden, onder meer door trambussen in te leggen op die drukke verkeersassen rond Leuven. Goed en stipt openbaar vervoer in combinatie met voorstadsparkings geeft in de stad meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om in de toekomst nog meer bussen door het centrum van Leuven te laten rijden. Daar is de stad Leuven en De Lijn het over eens. Integendeel, in de volgende jaren zullen steeds meer bussen via de ring rijden.” Meer informatie: regionetleuven.be