Inzamelactie van Leuvense bedrijven voor daklozen Belgisch Apothekers Forum, CAW en Bringme bundelden hun krachten voor kerstactie Bart Mertens

24 december 2018

11u25 0 Leuven Het Belgisch Apothekers Forum, CAW Oost-Brabant en Bringme hebben de handen uit de mouwen gestoken om tijdens de feestdagen mensen op te roepen om verzorgingsproducten in te zamelen voor dakloze mensen. CAW zal de ongebruikte producten bezorgen aan dakloze mensen. “Als ondernemer heb je ook een sociale rol te vervullen”, zegt Jo Vandebergh, CEO van Bringme.

Voor dakloze mensen is een warme winteropvang en brood op de tafel de eerste prioriteit maar die gaat vaak ten koste van de eigen gezondheid en hygiëne. Daarom organiseerde het Belgische Apothekers Forum een actie om ongebruikte verzorgingsproducten in te zamelen. Deze actie ging van start op 4 oktober en loopt tot eind december. Om het bereik van de actie te vergroten, werkt CAW samen met Bringme. Onder meer stad Leuven, Acerta, KBC, De Hoorn en ADD toonden zich al gulle gevers. Ook de Leuvense Bringme-gebruikers leverden een bijdrage. Zij kregen een email met een QR-code. Deze konden ze scannen aan hun box waarna een inzamelcompartiment zich opende om er vervolgens ongebruikte verzorgingsproducten in achter te laten.

Persoonlijke hygiëne

Jo Vandebergh, CEO van Bringme: “De Bringme Box is op zich al de meest duurzame manier om online bestellingen te laten leveren maar we willen ook ervaren hoe we voor andere maatschappelijk verantwoorde initiatieven de kracht van ons netwerk kunnen inzetten. Door het donatieproces te vereenvoudigen en vlekkeloos te laten verlopen, kunnen we de solidariteit onder de mensen vergroten.”

Het CAW onderstreept het belang van een dergelijke grootschalige inzet voor dakloze mensen: “Persoonlijke hygiëne is een basisrecht van elke mens. Verzorgingsproducten zijn niet goedkoop. Daarnaast beoogt de actie ook de mensonwaardige situatie van dakloze mensen in de kijker te zetten. Tijdens de winter is het extra belangrijk dat we tegemoet komen aan de behoeften van deze mensen”, besluit Greet Monstrey van CAW Oost-Brabant.

Nationale actie

Indien de actie uitgroeit tot een groot succes wil Bringme begin volgend jaar een grootschalige inzamelactie organiseren op nationaal niveau. “Vandaag bestaat het Bringme netwerk uit meer dan 1.000 bedrijven en gebouwen en telt het 250.000 gebruikers. Bringme is een Leuvens technologiebedrijf dat alles wat een gebouw binnen of buiten gaat automatiseert. Met de Bringme Box hebben we de manier waarop mensen pakketjes ontvangen en verzenden radicaal veranderd. Bringme is onderdeel van de Leuvense projectontwikkelaar Ertzberg en werkt al jaren samen met organisaties zoals ’t Lampeke, Poverello, CAW en Leuven Klimaat Neutraal 2030. Als ondernemer heb je ook een sociale rol te vervullen”, besluit Jo Vandebergh. Meer info: www.bringme.com