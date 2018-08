Inwoners geven stad kleur met mozaïekkunst 08 augustus 2018

02u28 0 Leuven De hele zomer lang bekleden een 100-tal Leuvenaars op 18 locaties in binnenstad en deelgemeenten betonnen zitbanken met mozaïektekeningen. Dat doen ze voor het nieuwe mozaïekproject 'Mozaïek met de buurt'.

Op straten, pleinen en in parken geven ze Leuven kleur met hun eigen verhaal. Net als bij het vorige mozaïekproject kunnen ook deze 100 Leuvenaars rekenen op de creatieve begeleiding van vijf kunstenaars. De zitbanken zijn net geplaatst op de 18 locaties en de deelnemende groepen komen in de 'mozaïekwinkel', in het deelgemeentehuis van Heverlee, volop de nodige materialen halen. Enkelen zijn al aan de slag gegaan, de anderen staan te popelen om te beginnen. Schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a) is fier. "De 34 kleurrijke boombakken in het autoluwe stadscentrum van Leuven krijgen elke dag veel bekijks van voorbijgangers. Ze zijn het werk van 300 Leuvenaars uit alle hoeken van de stad, die in de oude brandweerkazerne maandenlang samen hun creativiteit de vrije loop lieten. 300 Leuvenaars die elkaar niet of nauwelijks kenden maar samen prachtige mozaïekkunstwerken maakten: scholen, buren, rusthuizen, woonwagenbewoners, een bijenvereniging, mensen met een beperking ... Zelfs Leuven Centraal droeg z'n letterlijke steentje bij. Het werd een hartverwarmend verhaal", besluit Verlinden. (ADPW)