Inwoners en groendienst ruimen 'Vlierbeekse Vaart' op 25 juli 2018

02u30 0 Leuven De Noorderpoort aan de Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo was gisterochtend het decor van een opruimactie. Samen met de groendienst van de stad stak een groep Leuvenaars er de handen uit de mouwen om de bedding van de 'Vlierbeekse Vaart' een grondige opruimbeurt te geven.

"Door de uitblijvende regen staat de waterstroom aan de Noorderpoort, de 'Vlierbeekse Vaart', bijna volledig droog. Een groep buurtbewoners zag dit als een unieke kans om de stroom eens grondig op te ruimen en de bedding van afval en takken te ontdoen. De groendienst van de stad Leuven stond meteen paraat om deze stevige klus mee aan te pakken", vertellen schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a). "Behalve voor extra mankracht zorgde de groendienst ook voor een container om alle afval in te deponeren en een hakselaar voor het geruimde snoeiafval. De opruimactie kon op veel enthousiasme rekenen: om acht uur 's ochtends stond een hele ploeg buurtbewoners klaar met rubberen laarzen en handschoenen om samen met de deskundige hulp van de groenmedewerkers van stad Leuven de klus te klaren. Ook de wijkmanagers van stad Leuven kropen mee de modderige rivierbedding in om afval te ruimen.





Vele handen maken licht werk en op enkele uren tijd was de bedding opgeruimd. De Vlierbeekse Vaart ligt er dankzij de inspanningen van de Leuvenaars en de stad samen opnieuw mooi bij, klaar voor wanneer de regen weer komt", klinkt het. (ADPW)