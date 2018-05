Investering in Eurides 26 mei 2018

BDO investeert in start-up Eurides om woon-werkverkeer slim aan te pakken in de toekomst. Met de kapitaalinjectie van BDO kan Eurides zijn mobiliteitstool verder verfijnen. "Dit nieuwe partnership laat ons toe om de vele vragen die we van bedrijven krijgen rond mobiliteit voor werknemers op te vangen. Tegelijk kunnen we onze eigen expertise inzetten om de oplossing mee verder vorm te geven", zegt Hans Wilmots, CEO BDO België. Eurides heeft een softwareplatform ontwikkeld waarmee bedrijven de alternatieven voor de bedrijfswagen of een gepersonaliseerd mobiliteitsbudget kunnen beheren. "Werkgevers en werknemers zijn klaar voor een grote mobiliteitsomslag. Nieuwe slimme mobiliteitsdiensten en -formules schieten als paddenstoelen uit de grond", aldus Roeland Vanrenterghem, director bij Eurides. Meer info: www.eurides.eu (BMK)