Internering voor agressieve belaagster Stefan Van de Weyer

14 december 2018

Voor een vrouw uit Leuven werd op de Leuvense strafrechtbank de internering uitgesproken. Ze had in 2017 tot twee keer toe geweld gebruikt en dat tegen twee vrouwen, één van hen was een bejaarde vrouw die ze zonder reden sloeg en aan de haren trok aan een bushalte in Heverlee. Daarbuiten belde ze een man zonder reden ‘s nachts tussen één en vier uur op. Ze werd geïnterneerd als beveiligingsmaatregel.

De vijftiger zag op 6 maart 2017 een tachtiger aan een Heverleese bushalte staan en begon ze zonder aanleiding uit te schelden. Alsof dat nog niet genoeg was gaf ze haar een slag met de vlakke hand in het gezicht en trok ze aan haar haren.

Op de jaarlijkse braderie in Herent op 25 juni 2017 kneep ze een voor haar onbekende vrouw zo hard in de arm dat ze er een stevige blauwe plek aan overhield. Tussen 1 en 9 mei 2017 belde ze verschillende opéénvolgende nachten een man op tussen één en vier uur. Ze liet geen bericht na, de man belde terug maar ze ontkende de feiten.

De beklaagde gaf op zitting toe dat het een vergissing was. Ze werd in het verleden al verschillende keren opgenomen voor agressie- en medicatieproblemen. Een deskundige wijst op gedrags- en psychische problemen. Beklaagde stelde dat het allemaal leugens waren en wou weg uit de instelling waar ze nu zat, ze vertoonde geen ziekte-inzicht. Daarom sprak de rechter de internering uit.