International School wil secundaire afdeling Bart Mertens

27 november 2018

17u35 0 Leuven De stad Leuven maakt 30.000 euro vrij om te onderzoeken of de oprichting van een Engelstalige secundaire school haalbaar is in de universiteitsstad. In Leuven is momenteel al de International School of Leuven actief voor basisonderwijs.

Eerste vraag: is een Engelstalige secundaire school haalbaar? Een sluitend antwoord is er niet op die vraag maar de stad Leuven houdt alvast alle opties open. De gemeenteraad besloot zopas om 30.000 euro vrij te maken om de mogelijkheden te onderzoeken. De International School of Leuven –die in Leuven al basisonderwijs in de aanbieding heeft- moet het onderzoek voeren in opdracht van de stad. “De private International School of Leuven is een gezamenlijk initiatief van de stad Leuven, de KU Leuven, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en IMEC”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a). “De school ging in 2013 van start in de Vrije Basisschool van Terbank in Heverlee met 14 leerlingen en 4 leerkrachten, verspreid over twee klassen in het basisonderwijs. Sinds 2015 is de school gevestigd op de UCLL-campus in Haasrode. Tijdens het schooljaar 2017-2018 waren er al 70 leerlingen ingeschreven. In 2020 zal de school onderdak krijgen in het International House dat Leuven wil realiseren in het Comeniusgebouw aan de Tiensevest.”

Expats

Tweede vraag: is er in Leuven nood aan een Engelstalige secundaire school gezien het succes van de internationale basisschool. Schepen Ridouani (sp.a) meent van wel. “Leuven wil in de toekomst de internationale concurrentiepositie om internationale onderzoekers en werknemers aan te trekken nog verbeteren”, klinkt het. “De vraag is groot om de zelfbedruipende International School uit te breiden met secundair onderwijs. Momenteel moeten de expats met hun kinderen voor Engelstalige secundair onderwijs immers naar zeer dure Brusselse scholen. In de British School in Tervuren bijvoorbeeld moet een leerling 27.000 euro inschrijvingsgeld betalen. Samen met onze partners hopen we snel werk te kunnen maken van Engelstalig secundair onderwijs in Leuven. Op basis van de resultaten van de studie willen we in het voorjaar van 2019 duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden.”