Internationaal vrouwenprotest in Leuven tegen oorlogsgeweld NLA

02 maart 2019

17u54

Bron: Belga 0 Leuven Een 100-tal mensen heeft deze namiddag op de Grote Markt in Leuven deelgenomen aan een protestactie van de Vrouwen in het Zwart tegen oorlog en geweld. Omdat leden van Vrouwen in het Zwart al 25 jaar elke woensdag op deze plaats in Leuven demonstreren, waren vandaag ook delegaties aanwezig uit landen als Indië, Spanje, Servië, Israël, Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina en Armenië.

De manifestanten vormden op de Grote Markt voor het Leuvense stadhuis twee lange rijen waartussen de passanten konden wandelen. De actievoerders toonden heel wat spandoeken met protestteksten tegen oorlog en geweld, zoals “De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand". Op verschillende borden werd ook geprotesteerd tegen de beslissing van de federale regering in ons land om miljarden uit te trekken voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

‘Woman in Black’

Niet enkel in Leuven, maar op meer dan 200 plaatsen in de wereld staan 'Women in Black' wekelijks te protesteren tegen de schande van oorlogen. Samen roepen ze op om conflicten op te lossen door middel van een constante dialoog, zonder gebruik of dreiging met geweld. "Wij pleiten voor vrouwen aan de onderhandelingstafel", aldus een pamflet dat vandaag aan passanten werd uitgedeeld. Wat ons land betreft, wordt gepleit voor stopzetting van wapenleveringen en de omvorming van de wapenindustrie tot 'levensindustrie'. Het geld voor de gevechtsvliegtuigen moet gebruikt worden om de armoede te bestrijden.

De internationale protestbeweging van Vrouwen in het Zwart vindt zijn oorsprong in het vrouwenprotest in Buenos Airos in de jaren '70 van vorige eeuw. Ze kiezen voor zwart omdat het een teken van rouw is, maar ook een symbool voor de kracht van het geweldloze verzet. In Leuven werden de eerste wakes aan het stadhuis gehouden ten tijde van de oorlog in Joegoeslavië in de jaren '90. Toen de jaarlijkse vrouwendag in 2002 in Leuven plaatsvond, werden de wakes hervat en dit tot vandaag.