Internationaal gerenommeerde Canadese stadsplanner Brent Toderian komt op bezoek ADPW

16 maart 2019

Brent Toderian, de internationaal gerenommeerde stadsplanner en -denker die Vancouver op de kaart zette als een van de meest duurzame steden ter wereld, is volgende week op bezoek in Leuven. Maandag gaan burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a), schepen van mobiliteit David Dessers (Groen) en schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies (CD&V), met hem in gesprek. Ze doen dit na een bezoek met de fiets aan onder meer de Vaartkom, de Leuvense binnenstad en Kessel-Lo. Leuven, in 2018 uitgeroepen tot European Green Leaf, zet het klimaat al jaren hoog op de agenda en wil de komende jaren een versnelling hoger schakelen.