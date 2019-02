Interieurwinkel zoekt nieuw onderkomen door twee jaar durende werken KAR

10 februari 2019

18u50 0 Leuven Kijklustigen konden zich afgelopen weekend vergapen aan de restanten van een blootgelegde stadsomwalling in de Mechelsestraat in Leuven. Voor handelaars in de straat betekent het echter het begin van werken die lopen tot 2020. Interieurwinkel PLEK wil zolang niet wachten en plant een verhuis.

De werken in de Mechelsestraat zullen in meerdere fases verlopen. De eerste fase start volgende maand. Telecomoperator Proximus gaat er de oude nutsleidingen vervangen en drie nieuwe hoofdleidingen aanleggen in het stuk tussen de Vismarkt en de Lei. Daarvoor leggen ze afwisselend een helft van de weg open. Van mei tot juli komt het stuk tussen de Vismarkt en de Halfmaarstraat aan bod. Vanaf september tot ergens 2020 gebeuren dan de werken voor de heraanleg van de Mechelsestraat en de Lei.

Handelaars verhuizen

Maar daar willen de eigenaars van interieurwinkel PLEK, sinds 2 jaar in de Mechelsestraat, niet op wachten. “Die werken voor de heraanleg zijn redelijk ingrijpend voor ons. En voor onze klanten en leveranciers. Eigenlijk zitten we nog in een doorstart en zijn we niet zeker dat we die werken voor de deur zullen overleven. We twijfelen er niet aan dat het mooi zal worden, maar we kunnen het niet riskeren”, leggen zaakvoersters Laura en Babs uit. “Voor 1 april moeten we beslissen om vervolgens te verhuizen in oktober. “Het stad heeft ons al enkele voorstellen gedaan maar voorlopig zonder resultaat. We hopen wel in de buurt van de Vaartkom te kunnen blijven.”