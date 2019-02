Inktvis krijgt bezoek van waanzinnig populaire jeugdschrijver... Bart Mertens

24 februari 2019

12u30 0 Leuven De hele maand maart is Jeugdboekenmaand. Bib Leuven trapt de maand af met ‘Inktvis’, een feest voor gezinnen met kinderen met workshops, voorstellingen en een boekenverkoop. Niemand minder dan Andy Griffiths komt langs...

Ook voor deze editie –de negende al– sloeg de Bib Leuven de handen in elkaar met Jeugdcentrum Vleugel F en Artforum. Schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a): “Dit jaar is het thema van de Jeugdboekenmaand ‘Vriendschap’ en ook het programma van ‘Inktvis’ sluit daar erg mooi bij aan. Ook de voorstellingen en vertellingen gaan over vriendschap. In ‘Mijn huis staat in de dierentuin’ vertelt Pieter Gaudesaboos bijvoorbeeld over Lotta en haar dierenvrienden. Ook ‘Mammoet Bravo’ van de Leuvense auteur Stefan Boonen en illustrator Melvin is zeker een aanrader. Zij nemen je samen met Theodore Bob Prinsel mee naar de oertijd. Als kers op de taart is er ook nog de kinderboekenverkoop. Alle afgevoerde materialen gaan voor slechts 1 euro de deur uit. De opbrengst van de verkoop gaat naar de buurtwerkingen Buurtwerk Casablanca en Buurtwerk ’t Lampeke en de kinderwerkingen van Buurtcentra Leuven.” Ook leuk: de avond vóór Inktvis, op vrijdagavond 1 maart, is er ook nog een feest voor de iets oudere kinderen met niemand minder dan Andy Griffiths, de auteur van de Waanzinnige Boomhut-boeken.

‘Inktvis’ vindt plaats in de Bib Leuven Tweebronnen. De meeste activiteiten zijn gratis. Tickets voor ‘Mammoet Bravo’ en het ‘WAANZINNIG feest’ kan je kopen via leuven.bibliotheek.be/agenda.