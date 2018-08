Indrukwekkende mozaïek fleurt Jozef Vounckplein op 02 augustus 2018

De muur met links en rechts een graffiti-tag aan het Jozef Vounckplein in Leuven heeft een indrukwekkende metamorfose ondergaan.





Dankzij coöperatie Cera prijkt er een prachtige grote mozaïek van de hand van kunstenaar Jose Osorio uit Honduras. Het kunstwerk is een schenking van Cera naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de coöperatie aan de stad Leuven.





Op de kleurrijke mozaïek met als naam 'Diep geworteld, breed vertakt' is een stadszicht te zien en een grote kapokboom uit Latijns-Amerika. De Maya's omschreven die boom als heilig omdat zijn takken tot in de hemel te lijken te reiken. (BMK)