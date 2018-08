Indiase stad Gwalior werkt samen met Leuven 29 augustus 2018

02u25 0 Leuven Leuven en de Indiase Gwalior gaan samenwerken voor stadsontwikkeling. Een delegatie uit de stad ondertekende zopas een actieplan met schepen van Economie Mohamed Ridouani (sp.a). "De samenwerking brengt opportuniteiten voor onze Leuvense technologiebedrijven en onderzoekscentra", klinkt het.

Samen met India House Leuven heeft de stad Leuven Europese middelen binnengehaald om met Gwalior samen te werken op vlak van moderne stadsontwikkeling en -vernieuwing. "In het kader daarvan tekenen we een overeenkomst en maken we een actieplan op. Gwalior wil leren over hoe we met ons erfgoed omgaan en hoe we de stad ontwikkelen langs de Dijle. Tegelijkertijd brengt de samenwerking opportuniteiten met zich mee voor onze bedrijven en onderzoekscentra. De economische mogelijkheden in India zijn enorm en onze bedrijven hebben alle troeven in huis op daarop in te spelen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en groei in onze regio", zegt schepen van Economie Mohamed Ridouani (sp.a). Daarnaast is Gwalior één van de 100 Indiase steden die geselecteerd werd als Smart City en zijn ze op zoek naar partners op vlak van onder meer mobiliteit en luchtkwaliteit. Leuven past perfect in dat plaatje. Een ander thema waar Gwalior over wil leren in Leuven is waterbeheer. "De rivier in Gwalior is dichtgegooid. We laten hen zien hoe we in Leuven de Dijle hebben opengelegd op een aantal plaatsen zoals de Kapucijnenvoer en hoe we de rivier integreren in woonwijken, zoals bijvoorbeeld aan het Sluispark", besluit Mohamed Ridouani. (BMK)