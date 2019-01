Inbrekers zetten het op een lopen ADPW

01 januari 2019

16u02

In de Rotspoelstraat in Heverlee werden in de nacht van zondag op maandag inbrekers betrapt door het alarmsysteem. De bewoners van het huis werden rond 4 uur ’s ochtends opgeschrikt toen het alarmsysteem in werking trad. Meteen bleek dat de inbrekers ook de elektriciteit afgesloten hadden, maar dit was niet voldoende om het alarmsysteem uit te schakelen. De inbrekers hadden een raam van de bergruimte opengebroken en waren langs daar naar binnen geklommen. Toen het alarm in werking trad, hebben ze het op een lopen gezet. In hun vlucht gristen ze nog snel een handtas met cash geld en bankkaarten mee. De bewoners gingen eerst zelf op zoek naar de inbrekers en verwittigden dan de politie. Toen de Leuvense politie ter plaatse kwam, waren de inbrekers al gevlucht. In de buurt kon de politie wel nog een koevoet terugvinden die de inbrekers in hun vlucht verloren waren.