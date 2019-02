Inbrekers viseren appartementsgebouw Aarschotsesteenweg ADPW

06 februari 2019

Onbekenden hebben dinsdag tijdens de dag ingebroken in twee appartementen in een flatgebouw op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. De cilindersloten van de twee appartementen allebei op de eerste verdieping werden geforceerd. De twee appartementen werden doorzocht maar in geen van beide was iets gestolen.