Inbrekers stelen tablet, laptop en juwelen ADPW

17 februari 2019

11u27 0

In de Willem Coosemansstraat in Kessel-lo werd er vrijdag overdag ingebroken. Terwijl de bewoners niet thuis waren braken inbrekers de sloten van drie appartementen in hetzelfde gebouw open. Ze doorzochten de appartementen en gingen aan de haal met een tablet, een laptop en juwelen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.