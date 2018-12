Inbrekers stelen laptops uit bedrijf ADPW

11 december 2018

14u40 0

Onbekende inbrekers hebben maandagnacht ingebroken bij firma Crescent Option NV, gevestigd in een bedrijfsgebouw in de Gaston Geenslaan in Heverlee. De indringers klommen binnen via een raam op de eerste verdieping. Vervolgens werden verschillende kasten opengebroken en doorzocht. De inhoud lag verspreid over de vloer. De buit bestond onder meer uit enkele laptops en wat cash geld.