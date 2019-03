Inbrekers stelen dashboard en stuur uit wagen ADPW

04 maart 2019

13u03 1

In de Korbeekhof in Heverlee hebben dieven ingebroken in een auto die op de oprit geparkeerd stond. Het dashboard van de wagen en het stuur waren verdwenen. De auto was tijdens een weekendje weg van de bewoners van het huis voor de woning blijven staan.